Ravenna, inaugurato il nuovo Eurospar nell’area ex Amga - Gallery

Despar Nord ha inaugurato questa mattina, venerdì 21 novembre 2025, il nuovo Eurospar situato in via Sant’Alberto a Ravenna, nell’area ex Amga. Una superficie di vendita di 1.029 metri quadrati, 8 casse di cui 4 self-service, banchi serviti, l’area edicola e 72 posti auto riservati ai clienti: sono queste le caratteristiche del supermercato che dà occupazione a 37 persone di cui 23 neoassunti. Il nuovo punto vendita Eurospar di Ravenna nasce da un importante intervento di riqualificazione urbana che porterà benefici concreti alla comunità locale, restituendo valore a un’area trascurata per diverso tempo.

Il team del nuovo punto vendita ravennate è guidato dalla store manager Vanessa Staine. In particolare, la squadra al completo, conta 29 donne e 8 uomini, quasi tutti residenti a Ravenna.

Il taglio del nastro si è svolto alla presenza dell’assessore al commercio Massimo Cameliani. A fare gli onori di casa ci hanno pensato il direttore regionale per l’Emilia-Romagna Alessandro Urban e il Capo Area Emilia-Romagna canale Despar ed Eurospar di Despar Nord Alessandro Arduini. Il nuovo punto di vendita ha ricevuto la benedizione di Don Claudio Giorgioni della vicina parrocchia di San Vittore e Compagni Martiri.

Presente anche una delegazione del Ravenna Calcio, realtà che Despar Nord supporta da anni come sponsor.

L’ex area dell’officina del gas, abbandonata da decenni, è stata recuperata e rigenerata, restituendo valore a una delle zone centrali della città. Il restauro dell’edificio storico, con la sua ciminiera, preserverà un importante esempio di archeologia industriale, mantenendo viva una parte significativa dell’identità ravennate. Il nuovo collegamento delle mura storiche tramite percorsi pedonali e ciclabili potrà inoltre favorire una migliore fruizione dell’area, sia dal punto di vista storico sia turistico. Dal punto di vista estetico, il progetto punta su un’architettura di qualità, distante dall’idea di un semplice prefabbricato commerciale, e prevede la rimozione delle vecchie recinzioni insieme alla creazione di nuovi spazi verdi, rendendo l’intera zona più aperta, accogliente e vivibile.

In rappresentanza dell’amministrazione pubblica a festeggiare l’apertura l’assessore al commercio Cameliani: “Una bella giornata quella di oggi perché chi passa qui davanti non vede più un’area abbandonata da 30 anni, ma un nuovo supermercato che dopo un lungo lavoro sarà punto di riferimento non solo per i residenti, ma anche per i turisti, che a Ravenna sono in crescita. Il progetto di riqualificazione riguarda l’intera area ex Amga e si possono già vedere i nuovi marciapiedi e l’antica ciminiera recuperata, oltre a parte delle vecchie mura che sono adesso visitabili da tutti i cittadini. Mi fa piacere inoltre, in questa circostanza, fare un augurio alle 37 persone che da oggi lavoreranno qui”.