Ravenna, inaugurato il nuovo blocco operatorio dell’ospedale

Questa mattina è stato inaugurato il nuovo blocco operatorio del Presidio Ospedaliero di Ravenna. Il blocco è costituito da 3 sale operatorie, dedicate all’alta complessità chirurgica, con dotazioni ad alta valenza tecnologica e con allestimento di apparecchiatura digitale per la trasmissione in tempo reale delle immagini operatorie, sia per un uso legato a convegni scientifici/audit clinici, sia per l’attività didattica che di ricerca a favore degli specializzandi e degli studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia del Campus Universitario di Ravenna.

Il nuovo blocco operatorio multidisciplinare incrementerà l’offerta della piattaforma chirurgica dell’Ospedale di Ravenna, passando dalle attuali 8 sale operatorie già presenti, ad 11.

Con questa nuova realizzazione, salgono complessivamente a 13 le sale operatorie presenti al Santa Maria delle Croci (11 al blocco operatorio + 2 situate al blocco decentrato di Oculistica e Terapia Antalgica).

Il costo complessivo della riqualificazione e ristrutturazione del nuovo blocco operatorio, comprese anche le tecnologie biomediche, è di valore economico pari a circa 7,3 milioni di euro, di cui circa 4,5 milioni finanziato nell’ambito dell’accordo Stato-Regione.