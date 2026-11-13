Ravenna, inaugurato il Conad City di Porto Fuori

È stato inaugurato questa mattina il Conad City di Porto Fuori, nel nuovo edificio di via Laura Bassi 4. Al taglio del nastro erano presenti l’assessora comunale alle Politiche europee, Barbara Monti, l’amministratore delegato della cooperativa CIA-Conad, Luca Panzavolta, e il presidente Maurizio Pelliconi. La società che gestisce il Conad City di Porto Fuori è la “M.P. snc” di Pier Luigi e Mattia Sacchetti, che nel complesso occupa 82 dipendenti nei tre negozi che conduce, 22 in quello appena aperto. Il parroco, don Bruno Gallerino, ha impartito la benedizione.

In una superficie di circa 500 metri quadri il Conad City offre l’assortimento tipico di un negozio di prossimità che punta su qualità, convenienza e freschezza: panetteria e pasticceria, salumi, formaggi e prodotti di gastronomia pronta, ortofrutta, surgelati, drogheria alimentare e una selezione di prodotti per la pulizia della casa, la cura della persona e il “pet care”.

L’orario di apertura con orario continuato va dal lunedì al sabato dalle 7,30 alle 20 e la domenica dalle 8 alle 13.