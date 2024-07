Ravenna, inaugurata la spiaggia dedicati ai disabili alla presenza della ministra Locatelli

RAVENNA - C’era anche la ministra per la Disabilità Alessandra Locatelli questa sera, martedì 9 luglio, a Punta Marina Terme per l‘evento inaugurale della struttura “Insieme a Te”, un tratto di spiaggia dedicato alle persone diversamente abili. Presente anche il sindaco Michele De Pascale, il Prefetto Castrese De Rosa e il vescovo Lorenzo Ghizzoni oltre ad altre personalità politiche e istituzionali.

La struttura si è aggiudicata la concessione ventennale dell’area demaniale e fa parte dell’iniziativa “In Emilia-Romagna c’è una vacanza per me”. Il progetto è stato finanziato dalla Regione Emilia-Romagna grazie ad uno stanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero per le disabilità sul Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità. I lavori, iniziati a febbraio 2024, sono stati completati recentemente, permettendo l’apertura lo scorso sabato 29 giugno. Lo stabilimento è composto da diciotto postazioni attrezzate, adeguatamente distanziate e coperte da gazebo, e dodici postazioni sotto l’ombrellone, riservate ad ospitare gratuitamente persone con disabilità motoria totale (tetraplegia) e/o con esiti da malattie neurodegenerative (come SLA e affini) e i loro accompagnatori.