Ravenna, inaugurata la nuova torretta di avvistamento alla Piallassa della Baiona

RAVENNA. Venerdì scorso è stata inaugurata alla Pialassa della Baiona (Ravenna) la nuova torretta di avvistamento dell’avifauna in una delle aree umide più significative del Parco del Delta del Po Emilia - Romagna, posta fra il mare Adriatico e la Pineta San Vitale. All’evento erano presenti Giacomo Costantini assessore alle Aree naturali e al Parco del Delta del Po del Comune di Ravenna, la presidente dell’Ente Parco Aida Morelli insieme al direttore Massimiliano Costa.

L’intervento ha previsto la demolizione e la ricostruzione della torretta. I lavori rientrano fra quelli finanziati dalla Regione Emilia-Romagna, nell’ambito della Misura 19 del PSR 2014 - 2020 e del Programma Investimenti nelle Aree Protette 2021/2023.

La torretta realizzata nella Pialassa della Baiona è completamente in legno per un migliore inserimento paesaggistico del manufatto.

Nel corso dell’inaugurazione la presidente Aida Morelli ha affermato: «Oggi inauguriamo con grande soddisfazione questa torretta di avvistamento, un’opera che unisce design e funzionalità nel cuore della Pialassa della Baiona, zona umida del Parco del Delta del Po. Questo spazio, pensato per escursionisti, appassionati di birdwatching e amanti della natura, offre un punto di osservazione privilegiato su uno degli ecosistemi più straordinari e ricchi di biodiversità del nostro territorio. Il design della torretta si integra perfettamente con il paesaggio, rispettandone l’equilibrio e amplificandone la bellezza. Con questo intervento vogliamo non solo valorizzare il patrimonio naturale del Parco, ma anche promuovere una fruizione consapevole e rispettosa di un ambiente tanto fragile quanto prezioso».

«Questa inaugurazione si inserisce in un progetto più complessivo di valorizzazione delle zone naturali più importanti del nostro territorio - ha dichiarato l’assessore alle Aree naturali e al Parco del Delta del Po Giacomo Costantini -, attraverso anche l’importante investimento in alcuni siti museali e pinetali e l’infrastrutturazione di percorsi escursionistici e collegamenti ciclabili, che facilitino la fruizione in maniera rispettosa. In questa circostanza mi fa piacere sottolineare che anche nella valle Mandriole sarà nuovamente fruibile la torretta per l’osservazione del luogo e per l’attività di birdwatching. Sono in corso le operazioni di demolizione di quella danneggiata ed entro l’anno i lavori di ricostruzione saranno ultimati».