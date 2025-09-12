Ravenna. Inaugurata la nuova rotonda di San Zaccaria

È stata inaugurata questa mattina la nuova rotonda realizzata nella frazione di San Zaccaria, all’incrocio tra la strada provinciale 118 “Dismano”, la strada provinciale 3 “Gambellara” e via Vecchia Garetta. Alla cerimonia hanno partecipato il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, la presidente della Provincia Valentina Palli e il vicesindaco di Ravenna Eugenio Fusignani.

L’intervento, finanziato dalla Provincia di Ravenna con circa 400mila euro, mira a migliorare significativamente le condizioni di sicurezza di un incrocio da tempo considerato critico. La nuova infrastruttura è progettata per rallentare il traffico in prossimità del centro abitato, dove sono presenti numerosi attraversamenti pedonali.

La rotonda, di tipo compatto con un diametro esterno di 38 metri e isola centrale parzialmente sormontabile, rientra negli Accordi di programma sottoscritti con i Comuni per il miglioramento della viabilità e della sicurezza stradale.

Il progetto ha previsto anche il potenziamento dell’impianto di illuminazione, la costruzione di un sistema di raccolta delle acque piovane e la riqualificazione delle fermate del trasporto pubblico locale in entrambe le direzioni Ravenna-Cesena, con particolare attenzione all’abbattimento delle barriere architettoniche.