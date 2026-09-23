Ravenna, inaugurata la nuova palestra del Liceo Scientifico - Gallery

A Ravenna taglio del nastro per la nuova palestra in via Marconi. La cerimonia di inaugurazione si è svolta questa mattina, con gli ospiti alla scoperta non solo della palestra, ma anche dei laboratori polifunzionali realizzati grazie al programma europeo Next Generation EU (Pnrr). Le classi quinta C e quinta Asa hanno presenziato all’evento insieme ai professori e ad altre due classi dell’Istituto Morigia. La palestra è molto luminosa e ha misure regolamentari per basket e volley. Alla presentazione il sindaco Alessandro Barattoni, la presidente della Provincia Valentina Palli, i dirigenti scolastici e i tecnici che hanno curato la realizzazione.