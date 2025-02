Ravenna, inaugura Jysk e cerca nuovi dipendenti

Taglio del nastro venerdì 14 febbraio, a Ravenna, per Jysk, catena danese di retail internazionale che vende “tutto per la casa”.

Il nuovo punto vendita, l’8° in Emilia-Romagna e il 97° in Italia, ha inaugurato oggi presso il Retail Park La Faentina, di proprietà della trevigiana Sogeicom.

Un’apertura che segna la completa occupazione del parco commerciale, come annunciato con soddisfazione da Mario Basso, Presidente di Sogeicom “Questa nuova apertura accanto a Famila, OBI, Mediaworld ed Arcaplanet, oltre a rappresentare il completamento della commercializzazione dell’iniziativa, consolida l’attrattività della location con l’inserimento di un’ulteriore insegna di rilievo internazionale, generando valore per la proprietà, gli altri Brand presenti ed il territorio ravennate.”

Il punto vendita JYSK di Ravenna è stato progettato secondo Store Concept 3.0, con una nuova concezione degli spazi che offre ai clienti maggiore ispirazione e una moderna esperienza di acquisto. Il layout rende più facile ‘navigare’ tra i corridoi e orientarsi tra le proposte in puro stile scandinavo. Tra queste, in occasione della festa degli innamorati, nello store JYSK di Ravenna si possono scoprire tutte le novità della collezione Nordic Mood e tutti quegli accessori, in primis luci e candele, che possono aiutare a creare l’atmosfera ideale per un tête-à- tête e offrire un tocco hygge alla casa, creando un’atmosfera accogliente per godersi momenti di calore e intimità con le persone care. Espressione tipicamente danese, si pronuncia hüghe – con l’h iniziale un po’ aspirata – e rappresenta la ricerca di una felicità quotidiana, una filosofia di vita basata sulla sensazione di benessere, comodità e sul senso della condivisione.

Presente in venti regioni, JYSK Italia punta ad arrivare a cento negozi entro la prossima primavera. Per garantire e supportare l’espansione, le diverse posizioni aperte su tutto il territorio nazionale sono più di cento e altrettante sono le possibilità di crescita in un ambiente dinamico fondato su una cultura di stampo internazionale dove lavoro di squadra, sviluppo e risultati sono gli obiettivi comuni. In particolare, per il punto vendita di Ravenna si cercano Vice Store Manager e diversi Sales Assistant. Con 97 negozi e oltre 700 dipendenti su tutto il territorio nazionale, JYSK conosce bene il valore della sua forza vendita, che è anche uno dei motivi del suo successo a tutte le latitudini.