Ravenna, in vista del Giubileo corso online per accompagnatori turistici

RAVENNA. In vista del Giubileo, Iscom Ravenna lancia i corsi corsi online abilitanti per accompagnatore turistico. Si tratta di 150 ore di formazione e i candidati che li vogliono frequentare devono soddisfare una serie di requisiti: cittadinanza italiana, cittadinanza di uno Stato membro dell’UE o residenza in Italia da almeno tre anni; diploma di istruzione secondaria di secondo grado o titolo equivalente, con riconoscimento da parte delle autorità italiane competenti; superamento di un test linguistico per il corso di accompagnatore turistico; superamento di un test su conoscenze linguistiche e territoriali per il corso di guida ambientale escursionistica. Inoltre, è prevista una prova orale, valida anche per l’estensione dell’idoneità in ulteriori lingue straniere e per attività aggiuntive di accompagnamento turistico. I corsi online si svolgeranno tre volte a settimana, nella fascia oraria pomeridiana-serale dalle 18 alle 21 circa, per garantire l’accesso a chi ha impegni lavorativi. E’ anche prevista un’uscita sul territorio ravennate per un’intera giornata ai monumenti cittadini. I corsi prenderanno avvio a gennaio 2025, con un programma formativo mirato e pratico, condotto da esperti del settore. Per ulteriori info sulle iscrizioni e sui dettagli del percorso formativo, è possibile contattare il coordinatore del corso di Iscom E-R Ravenna, Romina Dessì, allo 0544.515651.