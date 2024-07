Ravenna, in vigore l’ordinanza antivetro e antialcol nelle località balneari durante la Notte Rosa

Dal 5 all’8 luglio si svolgerà a Ravenna e in tutta la Romagna la 19sima edizione della Notte Rosa. Nell’occasione è stata emanata l’ordinanza che dalle 20 di domani, venerdì 5 luglio, alle 5 di lunedì 8 luglio vieta nelle località balneari del Comune di Ravenna la vendita e il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche in qualsiasi contenitore e di bevande e alimenti forniti in bottiglie di vetro, lattine e contenitori.

Sono esclusi da tale divieto il servizio di somministrazione e il consumo al tavolo, negli spazi specifici organizzati per l’attività di somministrazione-ristorazione, da individuarsi con assoluta chiarezza connotativa. È vietato altresì l’abbandono di bottiglie di vetro, lattine, vassoi, contenitori vari, di plastica, carta, vetro, cartone e simili.