Ravenna, in vacanza con la fidanzata, ruba 7 birre al supermercato e parte una rissa: arrestato

Ha cercato di rubare birre da un supermercato, e quando i dipendenti se ne sono accorti, ha reagito in malo modo, spintonando il titolare. E’ accaduto mercoledì pomeriggio al Conad di Punta Marina, dove un 36enne di origine algerina, residente a Milano e in vacanza in zona con la compagna, è stato fermato per tentata rapina.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo stava cercando di uscire con 7 birre; una volta raggiunto dal titolare del punto vendita, ne sarebbe nata una colluttazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Marina di Ravenna, che hanno bloccato il 36enne. L’accusa è passata da furto a tentata rapina proprio per la violenza esercitata durante il tentativo di fuga. L’uomo, irregolare sul territorio nazionale, è stato processato per direttissima nella giornata di ieri. Il pm Stefano Stargiotti ha ottenuto dal giudice Piervittorio Farinella la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Ravenna. Il procedimento, seguito in aula dal vice procuratore onorario Adolfo Fabiani, proseguirà il 16 ottobre.