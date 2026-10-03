Ravenna. In un foglio gli «escamotage» dei medici “No Cpr”. «Ecco i rischi e cosa fare se perquisiti»

L’intestazione in una delle pagine manoscritte inquadra subito l’argomento, “No Cpr”, e va dritto al sodo. Individua il “Rischio” di finire indagati per falso ideologico citando come esempio quanto accaduto agli otto “medici di Ravenna”, e fornisce gli “Escamotage” per evitare gli stessi guai. Non manca infine il capitolo su “cosa fare in caso di perquisizione”. E’ una sorta di vademecum per i dottori che aderiscono alla campagna contro i Centri di permanenza per i rimpatri, quello che per giorni è circolato nel carcere La Dogaia di Prato. Al suo interno ci sono numerosi riferimenti all’inchiesta che ha preso il via a Ravenna sotto la direzione del pm Angela Scorza e che si è estesa su scala nazionale seguendo le tracce di una presunta rete di medici intenzionati a boicottare il sistema che li coinvolge nelle visite per dichiarare o meno l’idoneità alla detenzione amministrativa degli stranieri destinati all’espulsione.