Ravenna, in un anno 2.791 incidenti: anziani responsabili solo del 23%

Sono stati tre i pedoni morti nell’intera Romagna nel 2023, rispetto ai 37 nella Regione, uno solo nel ravennate. A rendere più sicuro passeggiare in strada ci sono varie infrastrutture, tra cui le isole di sicurezza centrali e ben illuminate, accompagnate da una segnaletica chiara. Un altro dato positivo è la diminuzione del numero delle vittime tra i ciclisti in un territorio dove tutti vanno in bicicletta: cinque quelli deceduti nella provincia di Ravenna, quasi dimezzato rispetto agli 8 del 2022. Dal focus presentato ieri in prefettura è emersa una significativa flessione sia nel numero complessivo di incidenti, sia di quelli con feriti e deceduti che nel 2023 sono stati 28, rispetto ai 41 del 2019 (anno pre-Covid) ed ai 35 del 2022.

Per quanto concerne la totalità degli incidenti, raffrontando i dati è emerso che lo scorso anno sono avvenuti 2.791 incidenti, in diminuzione rispetto a quelli del 2022 (2.881). Diminuiti anche gli incidenti con morti e feriti nel 2023 (1.594) rispetto ai 1619 del 2019 e ai 1.649 del 2022. Il 48% degli incidenti è causato da conducenti di età compresa dai 35 ai 60 anni, il 29% da quelli dai 18 ai 35 anni ed il 23% è provocato da guidatori over sessanta.

La fascia oraria in cui avvengono più frequentemente i sinistri è quella che va dalle ore 13:00 alle ore 19:00, (42% del totale dei sinistri); segue quella dalle ore 7:00 alle ore 13:00 (36%) e quella dalle ore 19:00 alle ore 7:00 (25%). La stragrande percentuale dei sinistri vede come mezzo protagonista l’autovettura (68% dei sinistri totali) mentre si attestano, come per l’anno precedente, all’8% la percentuale degli incidenti con velocipede, al 6% quelli con motocicli ed all’1% quelli con monopattini.