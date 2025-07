RAVENNA. In tanti ieri sera, circa 150, all’iniziativa “Disertiamo il silenzio” a sostegno della popolazione della Palestina, che si è tenuta in piazza del Popolo organizzata dal movimento globale “Ultimo giorno di Gaza”. Armati di pentole, posate, fischietti, campanelli e altro, e accompagnati anche da alcuni cani, hanno intonato un rumoroso concerto per la causa palestinese. Ha aderito anche il Comune di Ravenna.