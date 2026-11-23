A Ravenna in piazza è comparso l’albero di Natale e le prime casine del villaggio. Il programma delle feste prenderà il via venerdì 27 novembre con l’accensione delle luminarie natalizie, realizzate da Seghieri S.r.l. per il Comune di Ravenna. Domenica 29 novembre alle 17.30 sarà invece inaugurato l’albero, un abete bianco proveniente dalle Dolomiti del Brenta, in particolare da un’area in cui era già programmato un intervento di abbattimento selettivo. L’albero è stato donato dal Comune di Andalo (Trento), rinnovando una tradizione nata dalla storica amicizia tra le due comunità, consolidata negli anni anche grazie ai soggiorni estivi ad Andalo organizzati dal gruppo Amare Ravenna. L’allestimento è curato da Azimut S.p.A.