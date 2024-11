Ravenna, in marcia contro la violenza sulle donne - Gallery

Una buona partecipazione con tanti studenti in marcia questa mattina per il corteo “Uomini in scarpe rosse contro la violenza sulle donne”, organizzato dal Comune di Ravenna e da una rete di associazioni locali.

Uomini in scarpe rosse ma anche tantissimi giovani, studenti, studentesse, donne di ogni età insieme ai rappresentanti delle Istituzioni locali hanno sfilato per le vie del centro per manifestare contro la violenza sulle donne che purtroppo continua a occupare le cronache nazionali, come testimoniano i numerosi casi di femminicidio.

Il corteo è partito intorno alle 10.30 dall’ ingresso dei giardini Speyer e, dopo le due soste ormai consuete in via Padre Genocchi e via Mazzini 57, dove sono state lette poesie e riflessioni di Alda Merini e Michela Murgia, ha raggiunto piazza Del Popolo.

Qui, dopo la performance a cura di Spazio a teatro, sono intervenuti l’assessora alle Politiche e cultura di genere Federica Moschini e il prefetto di Ravenna Castrese De Rosa.

L’evento si è concluso con un minuto di “rumore” come richiesto al pubblico dall’assessora Moschini, richiamando il desiderio espresso da Elena, sorella di Giulia Cecchettin, vittima lo scorso anno di femminicidio, affinchè su questo drammatico fenomeno non cali il silenzio.

La manifestazione si inserisce nella rassegna di eventi promossa in vista della giornata del 25 novembre dedicata all’eliminazione della violenza contro le donne, realizzata dall’assessorato alle Politiche e cultura di genere del Comune, in collaborazione con Anc – Nucleo volontariato, Avis OdV Ravenna, CittAttiva, Fiab, Linea Rosa OdV, Pubblica assistenza, Sistema 4, Spazio a teatro.