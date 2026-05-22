Ravenna, in giro di notte nonostante i divieti: 21enne agli arresti domiciliari

Nella serata di ieri, la Polizia di Ravenna ha tratto in arresto un giovane ucraino nato nel 2005. Il giovane è stato controllato mentre era in giro a piedi e gli accertamenti in banca dati hanno evidenziato la presenza di una misura di prevenzione della sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza con obbligo di soggiorno, della durata di due anni a decorrere dall’aprile 2026. Tra le prescrizioni imposte figurava l’obbligo di permanenza presso il proprio domicilio nelle ore notturne, dalle 21 alle 7. Il giovane, trovato in violazione delle prescrizioni orarie, è stato tratto in arresto. Il Pubblico Ministero ha disposto la sottoposizione dell’arrestato alla misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del giudizio con rito direttissimo.