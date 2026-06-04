Ravenna, in giro con la droga in piazza: due anni di daspo dai locali pubblici

Nella notte tra il 2 e il 3 giugno, la Questura di Ravenna ha disposto un servizio straordinario di controllo a Marina di Ravenna, coinvolgendo la Polizia di Stato, la Polizia Stradale, la Guardia di Finanza, la Polizia Locale di Ravenna, la Polizia Provinciale e i Vigili del Fuoco.

Nel corso delle operazioni sono state complessivamente controllate 150 persone e 30 veicoli. Contestualmente, sono stati effettuati controlli mirati presso esercizi commerciali di Cervia e Milano Marittima, senza rilevare criticità di rilievo.

Nella stessa serata, la Polizia di Stato ha proceduto all’identificazione di un gruppo di persone in Piazza Kennedy a Ravenna; gli accertamenti hanno consentito di rinvenire, addosso a un giovane egiziano, circa 17 grammi di hashish nascosti nell’abbigliamento, motivo per il quale è stato denunciato in stato di libertà. A seguito dell’episodio, il Questore, per il tramite della Divisione Anticrimine, ha emesso nei confronti del giovane un provvedimento di divieto di avvicinamento ai locali pubblici della zona per la durata di due anni, cosiddetto “daspo urbano” per ragioni connesse alla detenzione di droga.

È stato inoltre sottoposto a verifica amministrativa un noto stabilimento balneare della zona; i Vigili del Fuoco hanno verificato la conformità dei requisiti antincendio, con esito regolare, così come la Guardia di Finanza ha accertato la regolarità fiscale dell’attività. La Polizia Locale ha invece riscontrato gravi violazioni alle prescrizioni in materia di pubblico spettacolo: l’esercizio ospitava circa il doppio delle persone consentite e nei confronti dei responsabili seguiranno sanzioni. La Polizia Stradale ha inoltre contestato a un automobilista la guida in stato di ebbrezza alcolica, con conseguente sospensione della patente.