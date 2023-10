Ravenna, in fiamme il magazzino della tipografia alle Bassette - Gallery

Incendio nella notte in un magazzino della tipografia Moderna in zona Bassette, in via Giulio Pastore. Le fiamme sono divampate verso la mezzanotte, con l’incendio spento in tempi relativamente brevi grazie al pronto intervento vigili del fuoco, rinforzati dai colleghi di Cervia, Comacchio e Forlì. Fuliggine e fumo nel vicino edificio della Full Print, mentre il magazzino della tipografia ha riportato ingenti danni dopo il rogo del materiale cartaceo. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Sul posto la Polizia di Stato.