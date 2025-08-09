Ravenna in diretta Rai a Unomattina Estate lunedì 11 agosto

Lunedì 11 agosto Ravenna sarà protagonista nelle dirette di Unomattina Estate, il programma di intrattenimento condotto da Alessandro Greco e Carolina Rey, in onda su Rai Uno a partire dalle 8.30. Tra i monumenti e i luoghi scelti dalla redazione per i collegamenti ci sono piazza del Popolo; la basilica di San Vitale, dove gli inviati della trasmissione incontreranno don Lorenzo Rossini in rappresentanza dell’Opera di religione; la tomba di Dante, dove sarà intervistata la guida turistica Alessandra Bollini; e infine il laboratorio di mosaico Dimensione Mosaico, delle artigiane Elisa Brighi ed Evelina Garoni, e il murale di Dante realizzato da Kobra.