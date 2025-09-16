Ravenna. In darsena la protesta contro il traffico di armi FOTOGALLERY FIORENTINI

Circa 500 persone hanno partecipato questa sera in darsena a Ravenna alla manifestazione di protesta contro il traffico di materiale bellico diretto a Israele che vedrebbe coinvolto il porto romagnolo. Una circostanza rivelata dal quotidiano “Il Manifesto”, al centro della protesta dei manifestanti - in tutto una sessantina di sigle hanno aderito all’iniziativa - anche il coinvolgimento dell’Autorità portuale di Ravenna nel progetto Undersec che coinvolgerebbe anche enti coinvolti direttamente o indirettamente nel genocidio in corso a Gaza da parte dell’esercito israeliano che proprio in queste ore ha scatenato una ulteriore offensiva via terra.