Ravenna, in casa aveva tre serre professionali per cannabis e marijuana: arrestato a Mezzano

I Carabinieri di Mezzano hanno arrestato in flagranza un uomo del posto, responsabile di coltivazione e detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scaturita da un’attenta attività info-investigativa al termine della quale, nella serata dello scorso 10 giugno, sono entrati nell’abitazione dell’uomo che, inizialmente ha minimizzato consegnando spontaneamente un cofanetto contenente 4 grammi di marijuana ma, durante la perquisizione dei locali, in una stanza chiusa posta al primo piano sono state rivenute tre distinte serre professionali dotate di lampade ad alta efficienza, temporizzatori, sistema di aerazione e raffrescamento, un circuito automatizzato a vasi comunicanti per l’irrigazione continua e numerose confezioni di fertilizzanti specifici. Un vero e proprio ciclo di produzione continuo, completato persino da un’area dedicata all’essiccazione delle infiorescenze.

L’attività ha consentito di rivenire e sequestrare 16 piante di cannabis, di cui 7 in pieno stato vegetativo con infiorescenze già mature (alte fino a 140 centimetri) e 9 in fase di crescita, 149 grammi di marijuana già essiccata, una parte dei quali occultati in un bidone in plastica recante la dicitura “rifiuti sanitari pericolosi”) e 46 semi di cannabis, custoditi all’interno del frigorifero di casa per preservarne la qualità.

Lo stupefacente, in parte già confezionato per la successiva cessione e l’alto livello tecnologico della struttura hanno escluso l’ipotesi dell’uso personale, configurando piuttosto una attività di produzione e spaccio. Il Gip di Ravenna ha convalidato l’arresto ed applicato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.