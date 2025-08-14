Ravenna, in casa aveva quasi quattro etti di cocaina e due fucili rubati: pregiudicato in carcere

Nella mattinata di ieri la Squadra Mobile di Ravenna ha proceduto all’arresto di un uomo residente a Ravenna per detenzione di cocaina. L’uomo, pluripregiudicato e già destinatario della misura della detenzione domiciliare, veniva sottoposto ad accertamenti presso la propria abitazione. L’operazione volta a contrastare il traffico di stupefacenti, ha permesso di rivenire e sequestrare presso l’abitazione un ingente quantitativo di droga pari a 366 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento e due fucili, di cui uno con matricola abrasa, entrambi risultati provento di furto. Avvisata l’autorità giudiziaria, l’uomo è stato arrestato per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, ricettazione, detenzione abusiva di armi e tradotto presso la Questura di Ravenna per gli atti di rito. Nella mattinata di oggi l’Autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto e disposto la misura della detenzione carceraria.