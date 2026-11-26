RAVENNA. Un minore in rianimazione, due adulti in terapia intensiva e diverse persone in camera iperbarica, tra cui una bambina di tre mesi. E’ questo al momento il bilancio dei feriti dell’incendio scoppiato questa notte a Bologna, in zona Corticella. All’ospedale Maggiore sono stati trattati quattro pazienti, riferisce l’Ausl: un minore è in rianimazione, un adulto in terapia intensiva e due persone sono state trattate in Pronto soccorso e poi trasferite in camera iperbarica a Ravenna, una donna adulta e un minore. Al Policlinico Sant’Orsola, invece, è ricoverata una bambina di tre mesi in pediatria, in buone condizioni generali: farà la camera iperbarica insieme al padre. Un’altra donna è ricoverata in terapia intensiva e anche lei sarà trasferita a Ravenna per la camera iperbarica. Due persone sono attualmente in gestione al Pronto Soccorso, sono in buone condizioni generali e non ci sarà bisogno di ulteriori trattamenti. Mentre due pazienti, un minore e un adulto, sono già stati mandati a Ravenna sempre per la camera iperbarica. Quattro persone infine sono state portate dal 118 all’ospedale di Bentivoglio, dove sono state trattate e trasferite a Ravenna per la terapia con l’ossigeno.

La prima chiamata alla centrale operativa è arrivata alle 2.21 di questa notte, ricostruisce l’Ausl di Bologna. Il primo mezzo è partito alle 2.23, sul posto complessivamente sono intervenuti 12 mezzi: otto ambulanze, due automediche, un mezzo di coordinamento, un mezzo maxi-emergenze, un mezzo speciale per l’attrezzatura, presidi e farmaci specifici per eventi complessi. Sono intervenuti complessivamente 34 professionisti, 16 operatori ambulanze, cinque operatori di automedica, due operatori coordinamento sul posto e due coordinatori in centrale operativa, due operatori sul mezzo maxi-emergenze e sette operatori in centrale operativa. Le 15 persone sfollate asintomatiche sono state tutte accolte temporaneamente al Maggiore e visitate dai medici. Accertato il loro stato di salute, sono stati loro forniti beni di conforto. Parallelamente il Comune li ha presi in carico per supportarli nel trovare una sistemazione adeguata.