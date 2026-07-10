Ravenna. In autunno arriva la nave scuola Amerigo Vespucci

La storica nave scuola Amerigo Vespucci, celebre nel mondo come il veliero più bello del mondo, farà tappa a Ravenna in autunno. L’evento speciale celebrerà il titolo di Capitale Italiana del Mare, istituito per la prima volta quest’anno e conferito alla città romagnola lo scorso marzo. L’annuncio ufficiale è arrivato direttamente da New York, dove il sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni è salito a bordo del veliero - impegnato nei festeggiamenti per il 250esimo anniversario dell’indipendenza americana - incontrando il comandante e Capitano di Vascello Nicasio Falica.

Il sindaco Barattoni ha espresso grande entusiasmo per questa opportunità, sottolineando come l’amministrazione sia già al lavoro per definire le date esatte e i dettagli dell’attracco nel porto cittadino, dove l’imbarcazione sarà aperta alle visite del pubblico. Il primo cittadino ha ricordato il valore simbolico del motto della nave, “Non chi comincia, ma quel che persevera”, accostandolo all’impegno quotidiano e ai progetti futuri di Ravenna, la cui elezione a Capitale del Mare consolida la responsabilità del territorio nel promuovere la tutela dell’ambiente marino, la biodiversità e la sostenibilità, oltre a rafforzarne l’identità marinara.

Costruita nel 1931 nel Regio Cantiere Navale di Castellammare di Stabia, l’Amerigo Vespucci è l’unità più anziana in servizio della Marina Militare e svolge da sempre un ruolo cruciale nella formazione degli allievi ufficiali dell’Accademia Navale di Livorno e di diverse associazioni veliche. Attualmente la nave è impegnata nella parte finale del suo Tour Mondiale, che dopo aver toccato numerosi porti internazionali sta riscuotendo un enorme successo di pubblico in Nord America tra Stati Uniti e Canada, prima del tanto atteso rientro in Italia e della successiva tappa ravennate.