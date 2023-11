Nuovo sbarco a Ravenna, il sesto dal 31 dicembre ad oggi. La prefettura ha comunicato che la nave Ong “Geo Barents” di Medici Senza Frontiere è attesa per mercoledì a Ravenna. A bordo 57 persone: 46 uomini e 11 minori non accompagnati. Provengono da Bangladesh, Sudan del nord, Egitto, Etiopia, Eritrea e Pakistan. Oggi coordinamento in prefettura per decidere i dettagli dello sbarco.