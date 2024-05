Ravenna, in 8mila al concerto di Daniele Silvestri per Romagna in Fiore: “E non c’era una cartaccia per terra” - Gallery

Circa 8mila persone decretano un nuovo successo di Romagna in Fiore. Ieri è stato il turno di Daniele Silvestri che ha cantato nell’area della Torraccia, nei campi della Cab Terra, la cooperativa agricola che ha salvato il centro di Ravenna dall’alluvione, facendo allagare i suoi terreni. Tra il pubblico anche il prefetto Castrese De Rosa, entusiasta su Facebook: “Uno spettacolo in tutti i sensi: di pubblico (8000 appassionati), di musica, alla riscoperta di luoghi e bellezze naturali, ecologico e green. Grande Daniele Silvestri che con Casadilego ha entusiasmato il pubblico giunto, come me, insieme al Sovrintendente del Ravenna Festival, in bicicletta o a piedi. Esperienza unica, da replicare. Nessuna criticità, arrivo ed esodo con grande compostezza, spettatori esemplari, neppure un pezzo di carta o una bottiglietta lasciati per terra. Organizzazione da applausi, dispositivo di sicurezza presente e vigile con forze dell’ordine, polizia locale, vigili del fuoco, volontari. Scommessa vinta.....ancora una volta. Continueremo a sostenere sempre questi eventi e Ravenna Festival è una garanzia. Bravi tutti”.