Ravenna, in 70 alla pedalata “Pedali di Pace”

RAVENNA. Si è svolta ieri, sabato 26 settembre, la pedalata urbana Pedali di Pace, organizzata da FIAB Ravenna ed Emergency Ravenna nell’ambito della campagna nazionale “Pedaliamo per la pace” 2026. Circa 70 persone hanno pedalato insieme per le strade della città, toccando luoghi simbolici come la Rocca Brancaleone, Piazza del Popolo, Piazza dei Caduti per la Libertà, il Bike Park e il Parco della Pace. Ogni chilometro percorso si è aggiunto al conteggio nazionale della campagna, che punta idealmente a coprire la distanza Roma-Kiev sommando le pedalate di tutti i gruppi italiani. Un ringraziamento speciale va a CittAttiva per lo spazio offerto nell’ambito della Farini Social Week, a FIAB Ravenna per la preziosa collaborazione organizzativa, e a tutte le circa 70 persone che hanno scelto di mettere la pace in movimento.