Ravenna, importuna e aggredisce i passanti in centro: arrestato dai Carabinieri

Sabato 22 agosto, nel centro di Ravenna, i Carabinieri hanno arrestato un 55enne. L’uomo, in evidente stato di agitazione psicofisica, stava importunando e aggredendo i passanti. Alla vista dei militari, si è rifiutato di fornire le proprie generalità, tentando di colpirli. I militari hanno dovuto fare ricorso allo spray urticante in dotazione. L’uomo, inizialmente tradotto presso una comunità della città in regime di arresti domiciliari, è comparso ieri pomeriggio davanti al Giudice, che ha convalidato l’arresto disponendo la permanenza degli arresti domiciliari presso la struttura.