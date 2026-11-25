Una giornata di controlli a largo raggio, articolata su più fronti e pensata per presidiare sia la sicurezza urbana sia la tutela dei cittadini come consumatori. È questo il quadro dell’attività svolta nella giornata di ieri, martedì 24 novembre, dalla Polizia di Stato di Ravenna, impegnata in verifiche mirate sul territorio con il supporto della Polizia locale per gli aspetti amministrativi e commerciali.

Sul fronte amministrativo, gli accertamenti si sono concentrati su due esercizi commerciali situati in Via Alberoni e in Via di Roma. In una delle attività ispezionate, sono state riscontrate diverse violazioni legate alle regole sull’etichettatura e alle informazioni obbligatorie per i consumatori, elevando sanzioni per un totale di 3.100 euro.

Le irregolarità hanno riguardato sia i prodotti confezionati sia l’ortofrutta. Per quanto riguarda gli alimenti preimballati, sugli scaffali erano presenti referenze riportanti esclusivamente diciture in lingua straniera, prive delle indicazioni obbligatorie in italiano previste dalla normativa europea e nazionale. Quanto ai prodotti ortofrutticoli sfusi: mancavano le informazioni essenziali su Paese di origine e categoria commerciale, dati indispensabili per garantire trasparenza lungo la filiera e permettere acquisti consapevoli.