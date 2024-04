Ravenna, «illusi con investimenti fantasma». Studio commercialista sotto accusa. Interpellata Striscia

Decine di imprenditori ravennati cui erano stati promessi profitti molto consistenti, ora si trovano con un pugno di mosche. Erano stati coinvolti da uno studio di commercialisti molto noto in città, con il quale avevano un legame fiduciario. La prospettiva era quella di un incasso nell’arco di breve tempo, attorno a un mese, in luogo di investimenti anche di decine di migliaia di euro. E invece, passato un lasso di tempo assai più ampio, nulla sarebbe accaduto. Eppure era stato proprio il pool di professionisti a indicare la possibilità di un guadagno molto importante, qualora fosse stata affidata loro una somma di danaro che avrebbero saputo far fruttare grazie ad un giro di affari all’estero. Proprio per tracciare questa dinamica ieri si è diretta in città anche una troupe di Striscia La Notizia.

