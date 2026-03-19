Ravenna, illuminazione: ecco i prossimi interventi

Ne corso degli ultimi anni il Comune di Ravenna ha dato vita a un programma di interventi di messa in sicurezza degli impianti del territorio comunale.

“Gli interventi sull’illuminazione pubblica – sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Cameliani – rappresentano un investimento strategico per la sicurezza e la qualità della vita. Non riguardano solo la visibilità e la circolazione stradale, ma contribuiscono a rendere più sicuri e fruibili gli spazi pubblici, sia nei centri abitati sia nel forese. In questi anni abbiamo rafforzato e ampliato il programma degli interventi, intervenendo non solo sull’illuminazione ma anche sull’adeguamento strutturale degli impianti, per garantire maggiore affidabilità e sicurezza nel tempo”.

Sfruttando le risorse derivanti dalle azioni di risparmio energetico, il piano prevede, dal 2018 al 2032, la possibilità di investire 105.000 euro l’anno, per un totale di 1.575.000 euro. Le risorse sono destinate alla messa in sicurezza degli impianti con criticità dal punto di vista statico o soggetti a corrosione e all’adeguamento delle linee elettriche, attraverso la sostituzione dei pali ammalorati, la realizzazione di nuove infrastrutture o la sostituzione delle linee aeree esistenti.

Tali interventi sono già stati realizzati a Piangipane in via Canala; Ravenna in via Borghi, via Loreta e nel percorso del parcheggio ex Callegari - via Fiume Montone Abbandonato; Conventello in via Conventello; S. Alberto in via Guidi, via Cavedone e via Nannini; Glorie in via Reale; Camerlona in via Reale e via S.Egidio; Villanova in via Villanova; Lido di Savio in via Lord Byron; Marina di Ravenna al parcheggio scambiatore; Lido di Dante nell’area verde di via Matelda; Lido di Classe in via Fratelli Vivaldi.

Quelli attualmente in corso di progettazione riguardano Bastia in via Pasna; San Zaccaria in via Croce – incrocio via Dismano; Ravenna in via Piceno, via Veneto, via Irpinia; San Pietro in Trento in via Fiora, via Garzanti, via Taverna, vicolo Ramona, via dell’Orso.

A questi interventi se ne sommano altri cinquanta analoghi, per la maggior parte nel forese, per un valore complessivo di 1,5 milioni, per la maggior parte già realizzati. Inoltre, in molte delle strade interessate dagli interventi, è stata realizzata o è prevista la posa di una doppia tubazione interrata, una a servizio dell’impianto di illuminazione pubblica e una a servizio di eventuali operatori per la posa della fibra ottica, nell’ottica di favorire lo sviluppo delle infrastrutture digitali.