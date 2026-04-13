Ravenna, il vice sindaco: “Altro che ponte sullo Stretto, estrazioni in Adriatico”

RAVENNA. La battaglia del Partito repubblicano per nuove estrazioni di gas in Adriatico riceve una spinta dal caro carburante. Che, come sottolinea il segretario dell’Edera in Emilia-Romagna, e vicesindaco di Ravenna, Eugenio Fusignani, ha raggiunto “livelli insostenibili”, alimentando “una spirale inflattiva che colpisce duramente i bilanci domestici oltre alla tenuta stessa del sistema produttivo”. Problemi strutturali e rincari, ragiona Fusignani, erano “già presenti ben prima del conflitto” in Iran e “restano ancora oggi senza risposa”. Di certo, prosegue, “non possiamo permettere che i costi energetici e dei trasporti zavorrino” il settore turistico regionale”. Per cui serve “un intervento immediato per togliere le accise”. Il governo, continua, “sembra ignorare il peso che il riscaldamento e i trasporti hanno sul quotidiano della gente comune”. Altro insomma che “perdere tempo e risorse preziose su opere inutili e irrespirabili come il Ponte sullo Stretto. Quelle risorse devono essere destinate immediatamente al sostegno dei redditi e delle attività produttive”. Fusignani caldeggia dunque un Piano energetico nazionale “che ancora manca e che deve prevedere la ripresa delle estrazioni in Adriatico per garantire una transizione credibile oltre che sostenibile”. Gli investimenti nelle rinnovabili devono essere “massicci così come è inaccettabile il ritardo cronico sul fronte del nucleare. Resta ormai pochissimo tempo”, conclude.