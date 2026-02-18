Ravenna, il veterinario Guerra condannato a 4 anni e 2 mesi

Condannato a 4 anni e 2 mesi il veterinario Mauro Guerra. La sentenza è stata pronunciata dal giudice Piervittorio Farinella in un’aula gremita da sostenitori del dottore di Sant’Antonio. Guerra era accusato di numerosi reati legati alla professione, tra i quali uccisione, maltrattamento di animali, eutanasie ritenute dall’accusa non necessarie e senza l’utilizzo delle procedure corrette di sedazione. In più Guerra era accusato di reati fiscali, con l’evasione di centinaia di migliaia di euro. La Procura aveva chiesto una condanna a 13 anni e 4 mesi. Le motivazioni saranno pubblicate in 90 giorni.