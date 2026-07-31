Ravenna, il triplo dei bimbi all’asilo. Il comune revoca la convenzione

Almeno tre controlli e altrettante violazioni: quasi il triplo dei bambini previsti, presenze non registrate e pasti preparati in autonomia pur senza poterlo fare per compensare quelli ordinati in eccesso a quanto previsto e quindi non sempre sufficienti. Ecco le contestazioni mosse dal Comune al nido d’infanzia “Bianca e Bernie”, che hanno portato alla risoluzione anticipata della convenzione triennale con la struttura di via Fiume Montone Abbandonato. La decisione vergata dalla dirigente del Servizio Nidi e scuole dell’infanzia arriva a poco più di un mese dalla clamorosa decisione dell’asilo - presa a pochi giorni dalla chiusura della stagione educativa - di ridimensionare il sovraffollamento accogliendo i bimbi a giorni alterni. La determina interrompe l’accordo grazie al quale il Palazzo Merlato poteva contare sulla scuola privata per riservare, fino al 2028, posti da destinare alle graduatorie comunali. Il documento parla di «grave inadempimento degli obblighi», «violazione reiterata» e «pregiudizio nei confronti dell’Amministrazione e delle famiglie».