Ravenna, il trenino di Natale Disney e Conad aiutano il nuovo Dipartimento Materno Infantile

RAVENNA. CIA-Conad aderisce per il sesto anno consecutivo all’iniziativa nazionale di Conad che associa alla nuova collezione l’impegno a favore di progetti destinati a 27 ospedali e reparti pediatrici italiani. L’iniziativa “I gesti più belli partono dal cuore” è attiva dal 9 novembre al 20 dicembre negli oltre 250 punti vendita di CIA-Conad. Protagonista di quest’anno è il trenino di Natale ispirato ai personaggi Disney, composto da 12 pezzi: una locomotiva con Disney Topolino e 11 vagoni dedicati ad alcuni dei personaggi più iconici dei classici Disney. I pezzi possono essere utilizzati come addobbi per l’albero, come segnaposto per la tavola o come gioco componibile per i più piccoli.

Presso i punti vendita aderenti, i clienti titolari di Carta Insieme e Carta Insieme Più Conad Card, ogni 15 euro di spesa e con l’aggiunta di 1,90 euro, potranno ricevere una bustina contenente uno dei pezzi del trenino. Per ogni pezzo acquistato, CIA-Conad destinerà 0,50 euro all’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna per l’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna: a sostegno della realizzazione di una nuova struttura destinata al Dipartimento Materno Infantile con spazi moderni, funzionali e flessibili per un’assistenza integrata e centrata sulla persona.

«Questa iniziativa racconta la forza unica del nostro modello: unire Cooperative, Soci e milioni di famiglie attorno a un obiettivo comune.» - ha dichiarato Luca Panzavolta, Amministratore Delegato di CIA-Conad. «Le importanti donazioni raccolte negli ultimi cinque anni dimostrano l’impegno sociale continuativo del nostro Sistema a favore dei territori. Trasformare un rito natalizio in un sostegno reale per chi ha più bisogno è per noi la forma più alta e autentica di essere “Persone oltre le cose”»

L’iniziativa si inserisce in un percorso avviato a livello nazionale nel 2021. Nelle cinque edizioni precedenti, grazie al coinvolgimento delle Comunità in cui Conad opera ogni giorno, a livello nazionale sono stati raccolti e devoluti oltre 11,5 milioni di euro offrendo un supporto concreto all’ammodernamento delle strutture, all’acquisto di attrezzature all’avanguardia e a progetti dedicati al benessere dei piccoli pazienti.