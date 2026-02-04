Ravenna, il terribile incidente di Punta Marina, gravissimo 19enne: non aveva la patente e la targa della moto era contraffatta

Ravenna
  • 04 febbraio 2026
L’immagine dei mezzi coinvolti durante i rilievi della Polizia locale foto massimo fiorentini
Resta gravissimo, ma è ancora vivo il motociclista 19enne di Ravenna coinvolto nel violento schianto avvenuto lunedì pomeriggio a Punta Marina, all’incrocio tra via delle Americhe e viale Canale Marini. Il ragazzo si trova ricoverato all’ospedale Bufalini di Cesena e la sua prognosi resta riservata, con una gamba gravemente compromessa dall’impatto.

Secondo la prima ricostruzione, ora al vaglio della Polizia locale, il camion della nettezza urbana aveva appena effettuato una sosta per recuperare alcuni bidoni e stava eseguendo un’inversione a U in via delle Americhe. Durante la manovra il mezzo si trovava in posizione orizzontale sulla carreggiata quando, in direzione Punta Marina-Marina di Ravenna, è sopraggiunta la moto. Secondo le testimonianze e sulla base dei primi rilievi effettuati sul posto, pare che il motociclista procedesse a forte velocità, e che non abbia potuto evitare l’impatto contro il camion che in quel momento occupava la corsia.

Dopo l’urto il 19enne è rimasto cosciente: avrebbe parlato con alcuni testimoni, chiedendo aiuto per togliere il casco perché faticava a respirare. Il personale del 118, intervenuto sul posto con ambulanza ed elisoccorso, lo ha stabilizzato e trasferito d’urgenza al trauma center cesenate per un politrauma.

Gli accertamenti sulla moto

Intanto emergono elementi sulle condizioni di guida. Il giovane non aveva la patente, ma non avrebbe comunque avuto l’età minima per condurre un motociclo di quella cilindrata, 1000 cc appunto. Inoltre la moto, una Bmw, pare fosse intestata alla madre. Dall’analisi della targa sarebbero emersi ulteriori anomalie. Risulterebbe riferita a un 125 radiato, dunque non corrispondente al mezzo coinvolto nello schianto. Il motociclo è stato posto sotto sequestro per gli accertamenti.

Sono stati disposti infine esami su entrambi i conducenti per verificare le condizioni al momento dell’incidente.

