RAVENNA - In un centro storico dove, negli ultimi anni, sono sempre più numerose le vetrine che si sono spente, ce n’è una che si prepara a riaccendersi. È quella del Teodora Caffè, storico locale di via Corrado Ricci, che da domani riprenderà l’attività con una nuova gestione. A raccogliere il testimone da Matteo Bergamaschi, che ha guidato il locale per tredici anni, sarà Alessandro Boattini, 48 anni, originario di Predappio, imprenditore già attivo nel settore della ristorazione e della somministrazione.

Dal 2019 gestisce infatti il Bar Italia del suo paese, storico esercizio nato negli anni Settanta, mentre dal 2025 è alla guida anche del Bagno Tequila di Marina di Ravenna. Proprio da quest’ultima esperienza è nata l’opportunità di arrivare in città. «Apriamo venerdì, non facciamo nulla di speciale, nessuna inaugurazione in pompa magna. Questa opportunità è nata quasi per caso: alcuni clienti del mio bagno mi chiedevano come mai non aprivo un’attività anche a Ravenna e mi sono informato, venendo a sapere che c’era in vendita la gestione del Teodora Caffè. Mi sono incontrato con Matteo Bergamaschi e non è stato difficile trovare un accordo».

Una nuova avventura che Boattini considera una scommessa, ma anche un’occasione per ampliare la propria attività oltre la stagione estiva. «Sono una persona a cui piace lavorare e non stare fermo, e questa poteva essere l’occasione giusta per alternare l’attività estiva al mare a un’altra più invernale, in una città che non conosco a fondo, ma che può dare grandi soddisfazioni. La zona del Teodora Caffè, infatti, in certi orari è viva e c’è molto passeggio».

La formula scelta per il Teodora Caffè, almeno nella fase iniziale, sarà quella dell’apertura pomeridiana e serale, con particolare attenzione ai giovani e agli studenti universitari. «In centro ci sono già numerosi bar e pasticcerie e non vogliamo fare concorrenza a loro, ma ritagliarci un nostro spazio diverso, offrendo un prodotto popolare, per tutti, a prezzi bassi. I giovani, si sa, non hanno grandi disponibilità economiche e noi vogliamo andargli incontro».

Anche l’offerta seguirà questa filosofia. «Il gin – sottolinea – sarà uno dei prodotti di punta, con una selezione ampia che comprenderà etichette di diverse fasce di prezzo e alcune promozioni. Per accompagnare gli aperitivi ci saranno invece panini, toast e pizzette, con una proposta di piccola ristorazione senza puntare sull’apericena».

A lavorare nel locale saranno in tre, Boattini compreso, con il supporto di due collaboratori che già lavorano con lui al Bagno Tequila durante l’estate. Per il momento non sono in programma feste o appuntamenti musicali: la priorità è conoscere il contesto e inserirsi gradualmente nel tessuto del centro storico. «Partiamo con un basso profilo, con grande rispetto per chi risiede nella zona. Almeno all’inizio vogliamo conoscere bene l’ambiente dove lavoreremo e le sue regole, che per quello che ho capito sono molto rigide. Anche quando faremo delle serate con musica, in futuro, lo faremo solo periodicamente, non tutti i giorni».