Ravenna, il teatro Alighieri domenica si illumina di blu a ricordo delle vittime civili delle guerre

Domani, domenica 1 febbraio, ricorre la Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, istituita all’unanimità dal Parlamento nel 2017 su forte impulso dell’Associazione nazionale vittime civili di guerra (Anvcg). Per l’occasione, nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 febbraio, il teatro Alighieri si illuminerà di blu.

Lo ha deciso il Comune di Ravenna condividendo i principi che sono alla base dell’iniziativa, esprimendo il proprio sostegno all’Anvcg e aderendo ad analoga richiesta dell’Anci (Associazione nazionale Comuni italiani).