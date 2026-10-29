Ravenna, il TAR blocca l’abbattimento dei tigli centenari all’ex Seminario

Svolta nella battaglia per la tutela degli alberi storici a Ravenna. Il TAR ha accolto la richiesta di sospensione degli abbattimenti dei tigli centenari situati nell’ex Seminario, attuale sede della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna. L’azione, promossa dall’associazione Animal Liberation OdV insieme al gruppo cittadino “Salviamo i pini di Lido di Savio e Ravenna”, incassa così una prima vittoria. I giudici amministrativi hanno rilevato una potenziale violazione del Regolamento comunale del verde che richiede ulteriori approfondimenti, bloccando le motoseghe in attesa dell’udienza fissata per il 18 novembre. Secondo le perizie forestali presentate dai comitati, le piante risultano in salute e fondamentali per l’ecosistema urbano, grazie alla loro capacità di abbattere inquinamento e temperature, oltre a garantire un habitat prezioso per gli insetti impollinatori. A seguito della decisione giudiziaria, il presidio di protesta inizialmente programmato per la mattina del 30 ottobre è stato annullato, mentre i cittadini confermano l’impegno a proseguire le attività di sensibilizzazione a difesa del patrimonio arboreo locale.