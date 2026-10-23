Ravenna, il sindaco: “La statale 16 non può rimanere ostaggio di cantieri fermi”, un tavolo di confronto in Prefettura

Su richiesta del sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, il prefetto, Raffaele Ricciardi, ha convocato una riunione con i rappresentanti della Regione Emilia-Romagna, della Provincia di Ravenna e di Anas per affrontare la questione del fermo dei cantieri sui fiumi Ronco e Montone sulla Statale 16 e individuare una soluzione condivisa

Al centro dell’incontro l’esigenza di superare le criticità che hanno portato prima al blocco dei lavori e poi all’abbandono del cantiere, e di condividere la necessità relativa alla ripresa e alla conclusione di un’opera strategica per la viabilità, la sicurezza e la competitività del territorio. Anas, per parte sua, si è detta disponibile a valutare soluzioni operative, confermando la volontà di collaborare fattivamente con tutti gli enti coinvolti.

“Ringrazio il Prefetto Ricciardi per aver raccolto immediatamente la nostra richiesta e per aver attivato questo tavolo – dichiara il sindaco Alessandro Barattoni –. La Statale 16 non può rimanere ostaggio di lavori fermi e di incertezze. È un’arteria fondamentale per Ravenna, per il suo porto, per le sue imprese e per i cittadini che ogni giorno la percorrono. L’obiettivo comune è uno solo: trovare soluzioni concrete nel minor tempo possibile, volte a superare le difficoltà di fluidità oggi presenti. La disponibilità manifestata da Anas è un primo passo importante, ora attendiamo possibili soluzioni”.