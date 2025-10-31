Ravenna, il sindaco incontra Alice Bordet, premiata da Mattarella tra i 25 migliori studenti d’Italia

Questa mattina il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, ha incontrato nel suo ufficio di Palazzo Merlato Alice Bordet, giovane studentessa ravennate insignita del titolo di Alfiere del Lavoro dal presidente Mattarella, a cui ha consegnato un riconoscimento per i risultati raggiunti. “Tra gli impegni in agenda di questa mattina - racconta Barattoni - c’è stato l’incontro, piacevolissimo, con Alice Bordet, tra i 25 migliori studenti d’Italia premiati al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con il titolo di Alfiere del Lavoro.

Alice si è diplomata con lode al liceo scientifico Oriani e ha iniziato da poche settimane il percorso di studi all’Università di Bologna, dove è iscritta al corso di ‘Medicine and Surgery’, laurea magistrale di Medicina in inglese, per formarsi ad operare in contesti internazionali.

Mi ha raccontato di aver partecipato per diversi anni, con grande entusiasmo, alle Magliette Gialle, progetto di volontariato e cittadinanza attiva voluto dal Comune e rivolto a ragazzi e ragazze dai 14 ai 19 anni, che le ha permesso di fare esperienza a Classis e di conoscere lo stabilimento Insieme a Te di Punta Marina. A lei, i migliori auguri nel prosieguo di una carriera scolastica davvero promettente. Questo incontro mi offre inoltre l’opportunità di ribadire, a tutti i giovani, un messaggio che sto portando avanti ogni giorno, dalle scuole agli spazi sportivi: le porte del Comune sono aperte, spalancate, alle vostre visioni, idee, critiche e suggerimenti che, come in questo caso, rappresentano un arricchimento per tutta la comunità e per mettere le nuove generazioni nelle condizioni di realizzare il loro domani”.