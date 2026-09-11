Ravenna, il sindaco domani al Ponte dei Martiri dopo gli atti vandalici

Ravenna
  • 11 settembre 2026
Ravenna, il sindaco domani al Ponte dei Martiri dopo gli atti vandalici

RAVENNA. Dopo “l’ignobile atto” che ha vandalizzato il monumento del Ponte dei Martiri di Ravenna, il sindaco, Alessandro Barattoni, e il presidente di Anpi provinciale, Renzo Savini, invitano la cittadinanza domani alle 11.30, “di fronte a quei volti sfregiati, per deporre un fiore nel ricordo chi ha combattuto per la democrazia e la libertà”. Si è scelta “la forza di un fiore per contrastare l’ignoranza, la vigliaccheria, l’oltraggio alla Resistenza e a quello che ancora oggi rappresenta”, si spiega dal Comune. Nell’annunciare l’iniziativa si auspica “una presenza di comunità, perché il monumento al Ponte dei Martiri è il faro della Resistenza che illumina di libertà la nostra città; un fiore, quindi, per ricordare a tutte e a tutti che ad un atto ignobile si risponde con un gesto di riflessione civile, di gentilezza e di memoria condivisa”.

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