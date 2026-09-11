Ravenna, il sindaco domani al Ponte dei Martiri dopo gli atti vandalici

RAVENNA. Dopo “l’ignobile atto” che ha vandalizzato il monumento del Ponte dei Martiri di Ravenna, il sindaco, Alessandro Barattoni, e il presidente di Anpi provinciale, Renzo Savini, invitano la cittadinanza domani alle 11.30, “di fronte a quei volti sfregiati, per deporre un fiore nel ricordo chi ha combattuto per la democrazia e la libertà”. Si è scelta “la forza di un fiore per contrastare l’ignoranza, la vigliaccheria, l’oltraggio alla Resistenza e a quello che ancora oggi rappresenta”, si spiega dal Comune. Nell’annunciare l’iniziativa si auspica “una presenza di comunità, perché il monumento al Ponte dei Martiri è il faro della Resistenza che illumina di libertà la nostra città; un fiore, quindi, per ricordare a tutte e a tutti che ad un atto ignobile si risponde con un gesto di riflessione civile, di gentilezza e di memoria condivisa”.