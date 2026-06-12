Ravenna, il sindaco Barattoni: “La candidatura a hub portuale delle terre rare è una grande notizia”

“La candidatura di Ravenna - ha dichiarato il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni - in sinergia con Trieste e Venezia-Marghera come hub portuale delle terre rare, è una grande notizia per il nostro porto. Ringrazio il presidente di Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro settentrionale, Francesco Benevolo, per la lungimiranza e la caparbietà con le quali ha lavorato per valorizzare a livello nazionale le potenzialità del nostro scalo e il presidente della Regione Michele de Pascale per il sostegno convinto a fattivo; siamo felici che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy abbia riconosciuto allo scalo ravennate la possibilità di diventare un hub strategico internazionale su questi temi”.

Continua Barattoni: “Con i suoi terminal e gli spazi di logistica ancora suscettibili di sviluppo, Ravenna può dare un grande contributo a un sistema logistico e industriale integrato per gestire l’intero ciclo delle materie prime critiche, dall’approvvigionamento, al deposito, alla trasformazione fino al riciclo, di cui potrà beneficiare non solo l’Italia, ma anche l’Europa. Un progetto importante su cui l’amministrazione comunale darà la più forte collaborazione possibile per raggiungere gli obiettivi; una notizia che segue i dati positivi sui traffici dei primi cinque mesi dell’anno, in un’unione fra presente e futuro che conferma il nostro scalo fra i più importanti del Paese e lo proietta in una dimensione internazionale”.