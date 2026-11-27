Il Comune di Ravenna è pronto a presentare la proposta d’acquisto ai proprietari di quattro immobili ad uso commerciale al piano terra del complesso Isola San Giovanni di via Carducci, da destinare a nuove funzioni e servizi pubblici. L’atto attraverso il quale saranno attivate le necessarie procedure è stato recentemente adottato dalla giunta e ora dovrà essere presentato alla commissione consiliare competente e discusso e votato dal consiglio comunale.

La disponibilità dei quattro immobili, con una superficie complessiva di 331 metri quadri, è emersa a seguito dell’indagine di mercato promossa dal Comune a settembre. Obiettivo: verificare la disponibilità di spazi da destinare in futuro a funzioni istituzionali e servizi pubblici, anche di supporto o complementari allo studentato in corso di realizzazione.

“Con questo atto – dichiara il sindaco Alessandro Barattoni – ribadiamo, ancora una volta, attraverso fatti concreti, che per noi il quartiere Farini è una priorità. Ci auguriamo che le procedure burocratico amministrative vadano a buon fine perché poter disporre di spazi attraverso i quali incrementare la presenza di funzioni e servizi capaci di rispondere a esigenze collettive importanti potrà permetterci di ragionare su una presenza pubblica più forte e su come creare nuove occasioni di fruizione di questa parte della città, rendendola sempre più servita e frequentata. Azioni concrete, integrate e continuative, di natura diversa, ma tutte indispensabili e necessarie per garantire sicurezza e vivibilità a tutto il territorio comunale”.