Ravenna, il sindaco Barattoni: “Il porto cresce, ma servono infrastrutture stradali e ferroviarie”

Un 2025 da record per il porto di Ravenna ha stimolato una lunga riflessione che il sindaco Alessandro Barattoni ha affidato ad una nota: “Il 2025 è stato l’anno nel quale il nostro porto ha raggiunto il record storico di merci movimentate, superando la soglia di 28 milioni di tonnellate, mai raggiunte in precedenza. Un risultato frutto di un impegno collettivo e trasversale di enti, operatori economici, servizi tecnico nautici, lavoratori e associazionismo, che deve rendere tutta Ravenna orgogliosa di quanto fatto, senza specchiarsi sui risultati raggiunti, ma pronta ad affrontare il futuro prossimo con lucidità e ambizioni. Per questo l’inizio del 2026 è l’occasione per analizzare pubblicamente sfide, criticità e opportunità che ci prepariamo ad affrontare nel nuovo anno, in modo da condividere con tutta la cittadinanza e le attività economiche la strategicità e le ricadute diffuse di un porto sempre più imprescindibile anche a livello nazionale. Siamo infatti stabilmente nei primi cinque porti italiani non solo per il totale delle merci transitate, ma anche per le singole voci relative ai materiali, una diversità che ci ha consentito di affrontare e superare momentanee difficoltà di alcuni settori merceologici dovute a specifiche dinamiche di mercato”.