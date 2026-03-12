Ravenna, il sindaco Barattoni: “Cara presidente Meloni, sull’energia è triste che lei non conosca il progetto Agnes”

La guerra, il tema dell’energia e le parole della presidente del Consiglio Giorgia Meloni hanno suscitato la reazione del sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni. La premier in Senato ha dichiarato che non è possibile addebitare agli italiani i costi per lo sviluppo di tecnologie non mature come quella dell’eolico offshore.

“Con un’unica dichiarazione - scrive Barattoni in una nota - ieri la Premier ha dimostrato allo stesso tempo due cose: di non conoscere il progetto di eolico e fotovoltaico a mare ‘Agnes’, che ha già ricevuto la procedura di V.I.A per la sua realizzazione al largo delle coste ravennati, e la mancanza di una strategia nazionale a cui pensa di rispondere con provvedimenti ad hoc che pesano sui conti pubblici, come nel caso dei dl bollette, senza risolvere nessuno dei problemi di lungo periodo del nostro Paese. Aspetto ancora più grave, è che questo avviene in un momento nel quale le tensioni geopolitiche e i numerosi conflitti non solo lasciano il segno - tragicamente - dal punto di vista umano, ma anche da quello degli approvvigionamenti energetici del nostro Paese. A mio avviso una strategia, per essere efficace, dovrebbe tenere conto della diversificazione fra le fonti di approvvigionamento e fra i Paesi di approvvigionamento, il che avrebbe l’obiettivo di aumentare l’autonomia energetica dell’Italia e anche di calmierare i possibili ‘shock’ derivanti dalle cause più diverse e anche più lontane dal nostro Paese. Come si fa a pensare di riaccendere le centrali a carbone e non considerare, invece, progetti di cui si parla da tempo, come quello di eolico e fotovoltaico galleggiante a mare presentato da AGNES che ha già ricevuto sia la procedura di V.I.A., sia il sostegno da parte delle istituzioni locali”.

“Senza dimenticare - continua Barattoni - che l’energia auto-prodotta dal vento in Adriatico contribuisce a diminuirne il prezzo e genera posti di lavoro e ricavi, con la conseguenza che una parte dei soldi investiti torna ogni anno allo Stato sotto forma di tasse. Le economie spese per acquistare gas dall’estero, invece, escono dall’Italia per sempre e ci rendono dipendenti dai Paesi produttori, anche dal punto di vista geopolitico. Quanto dichiarato dalla presidente del Consiglio contiene forti inesattezze sia sui prezzi, sia sulle modalità, dal momento che, come unico modo per incrementare le energie rinnovabili nel nostro Paese, si prospetta l’aumento di utilizzo di terreno agricolo per ospitare il fotovoltaico. Questa scelta è sbagliata sia rispetto alla strategia, sia per quanto riguarda il costo che gli italiani e le imprese si vedono e, a questo punto, si vedranno costrette a pagare non solo nei periodi di pace - che auspico arrivino il prima possibile - ma anche ogni volta che ‘shock’ esogeni si presenteranno. Altri Paesi stanno investendo miliardi nelle strategie di aumento delle rinnovabili e di maggiore autonomia energetica, mentre il nostro non dimostra di volere né l’una, né l’altra. Ravenna ha già dato prova di poter essere a disposizione dell’Italia in diversi momenti difficili e, grazie anche al ‘knowhow’ delle proprie imprese, crede di poter contribuire a molti progetti, alla decarbonizzazione e alla costruzione di una strategia nazionale di medio e lungo periodo. Si parla molto di sovranità alimentare, mentre sull’energia si continua ad andare a tentoni e questo, per l’Italia, è un problema non da poco, il cui costo continuerà ad essere pagato dagli italiani”.