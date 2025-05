Ravenna. Il Segretario nazionale del Pri visita i musei Byron e del Risorgimento

Una delegazione del Partito Repubblicano Italiano (PRI), guidata dal Segretario Nazionale Corrado De Rinaldis Saponaro, ha visitato questa mattina i suggestivi Musei Byron e del Risorgimento di Ravenna. Ad accompagnare Saponaro erano presenti Giannantonio Mingozzi, capolista alle prossime elezioni comunali, Eugenio Fusignano, Segretario regionale del PRI, e le candidate al consiglio comunale Margherita Ghinassi e Valeria Masperi. A fare gli onori di casa, l’ingegner Ernesto Giuseppe Alfieri, presidente dell’Italian Byron Society e già presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna.

Al termine della visita, il Segretario Nazionale Saponaro ha espresso il suo vivo apprezzamento: «Sono rimasto piacevolmente stupito dall’interessantissimo uso della tecnologia nei due musei, un elemento che sorprende positivamente in un contesto storico come quello di Palazzo Guiccioli, la cui architettura ci riporta direttamente all’Ottocento. È un affascinante connubio tra passato e presente.»

Tuttavia, la visita al Museo del Risorgimento ha suscitato in Saponaro riflessioni più profonde: «Per un Repubblicano come me, visitare il Museo del Risorgimento significa sentire il cuore battere per una causa che abbiamo tanto studiato e per cui ci impegniamo quotidianamente. Questa visita mi ha fatto sorgere una domanda: come mai gli italiani non sono unificati da un sentimento così forte oggi, in un momento storico in cui l’Italia avrebbe un grande bisogno di ideali, di unità e di impegno comune?».

Saponaro ha concluso la sua riflessione definendo la giornata “molto bella” e un momento che ha rafforzato ulteriormente la sua convinzione sull’importanza di “lottare oggi per la causa repubblicana”. La visita ai musei ravennati ha rappresentato per la delegazione del PRI non solo un’immersione nella storia e nella cultura del territorio, ma anche un’occasione per ribadire l’attualità dei valori repubblicani in un contesto sociale e politico contemporaneo.