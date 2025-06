Ravenna, il saluto del Questore: «Questa città merita la Lega pro e ulteriori traguardi» VIDEO

RAVENNA. Questa mattina, in questura, il questore Lucio Pennella ha voluto incontrare i giornalisti della stampa locale per un breve saluto di ringraziamento. Pennella lascia la questura locale per assumere un incarico analogo a Modena. Durante il breve intervento, affiancato dal dottor Claudio Cagnini e dalla dottoressa Paola Liaci, ha ricordato il suo momento di arrivo in città, a metà maggio 2023, nel periodo critico dell’alluvione. Un saluto è stato indirizzato anche ai tifosi del Ravenna Calcio che dopo alcuni momenti di attrito e incomprensioni hanno dimostrato grande maturazione e di meritare insieme alla dirigenza e a tutta la città di giocare nella categoria superiore. «Questa città merita la Lega Pro e anche ulteriori traguardi».