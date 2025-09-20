Ravenna, il rifugio felino sfrattato dal Comune

Il Comune sfratta il rifugio felino di Marina di Ravenna. Con un’ordinanza emessa il 31 luglio, la onlus Ravenna Gatto è costretta ad abbandonare la struttura esistente fin dagli anni ‘80 nella valle Piomboni. E’ l’ultimo capitolo di una bagarre che verso la fine dello scorso anno aveva portato il presidente dell’associazione, Daniele Bigelli, a presentare un esposto contro Palazzo Merlato accusando l’intera macchina amministrativa di avere rinnovato per anni e anni convenzioni nonostante il rifugio felino fosse abusivo, e arrivando anche a ipotizzare il reato di maltrattamento di animali sempre in capo all’Ente comunale.

